FMW-Redaktion

Sie kennen das? Wenn Sie ihre Facebook App öffnen, beschießt sie der Facebook News-Feed erst einmal mit Werbung, mit lustigen Videos, mit Post von Firmen, Nachrichtenportalen oder Organisationen, die sie vielleicht interessant finden könnten usw. Errechnen tut dies der Facebook Algorithmus, der angeblich (oft sehr gut) ahnt, was Sie mögen, was Sie interessiert, oder was Sie interessieren könnte. Aber Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der mit seinem Instinkt in den letzten Jahren stets goldrichtig lag, sieht jetzt wohl die Gefahr, dass der Konzern es mit dem Beschießen der User mit kommerziellen oder halb-kommerziellen Postings übertreibt.

Denn was nützt es kurzfristig so viel wie möglich Werbung, Videos oder Nachrichten in die News Feeds der User zu pressen, wenn die User nur noch genervt sind, und sich langfristig von der Plattform verabschieden? Denn eigentlich sollte Facebook ja der Interaktion mit Freunden und Bekannten dienen. Die aktuelle Intention von Mark Zuckerberg scheint wohl zu lauten: Jetzt einen Schritt zurücktreten, um später zwei Schritte vortreten zu können.

Also jetzt womöglich auf ein wenig mehr an Werbeumsatz beziehungsweise Kommerz verzichten, und dafür den Usern bessere Inhalte in den Newsfeed schießen, um ihnen ein besseres Nutzererlebnis zu geben. Damit sind die Nutzer langfristig ...

