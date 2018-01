Facebook will seinen Feed ändern: Mehr Post von Familie und Freunden, weniger werberelevante Inhalte, stößt bei den Anlegern des werbefinanzierten Unternehmens auf wenig Gegenliebe. Die-Eastman-Kodak-Ralley, nach Ankündigung eines eigenen Tokens, hat sich vorerst abgekühlt. Auch Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR rät zum Abwarte und Abwägen. Außerdem Thema in der Sendung: JP Morgan und Blackrock. Zu Beginn der Sendung gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.