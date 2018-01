Weiter tiefer würde der DAX bei 13.050 Punkten halt finden. Weiterhin gilt, dass der DAX über 13.000 Punkten long einzustufen ist und die Möglichkeit zum Anstieg auf ein neues Allzeithoch über 13.525 Punkten hat.

Zur Bestimmung des Korrekturziels sollte auch der Trendkanal im S&P500 im Auge behalten werden. Der US-Index notiert hier direkt an der oberen Begrenzung und sollte in einer Korrektur bis in den unteren Trendkanalbereich zurückkommen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 13.190 Punkten.

Über 13.000 Punkten weiter steigende Kurse mit neuem Allzeithoch erwartet.

Korrektur dürfte bei 13.200 Punkten auslaufen und sollte nicht unter 13.000 Punkte führen.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Januar/Februar seitwärts, dann Anstieg bis Ende April.

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX konnte die wichtige Marke von 13.000 Punkten zurückerobern. Über 13.000 Punkten ist im DAX mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, mit Kursziel neues Allzeithoch.

Sentiment

DAX (Woche 02) ...

