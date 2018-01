Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA7837271005 Rye Patch Gold Corp. 12.01.2018 CA7837274074 Rye Patch Gold Corp. 15.01.2018 Tausch 13:2

CA83569D5064 Sonoro Energy Ltd. 12.01.2018 CA83569D6054 Sonoro Energy Ltd. 15.01.2018 Tausch 4:1

US2067104024 Concurrent Computer Corp. 12.01.2018 US12509F1075 Concurrent Computer Corp. 15.01.2018 Tausch 1:1