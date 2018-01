In Aserbaidschan muss ein regierungskritischer Journalist für sechs Jahre in Haft. Als Grund wurde unter anderem Schmuggel angeführt. Das Land ging in der Vergangenheit wiederholt gegen kritische Journalisten vor.

Der regierungskritische aserbaidschanische Journalist Afgan Mukhtarli ist am Freitag zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Im Gerichtssaal in der Stadt Balaken im Westen des Landes stimmten Freunde und Sympathisanten aus Protest die Nationalhymne ...

