Wenn Carles Puigdemont sich in Abwesenheit erneut zum katalanischen Regionalpräsidenten wählen lässt, will Spanien die Wahl gerichtlich anfechten. Puigdemont hatte angekündigt, sich bei der Wahl per Skype zu zuschalten.

Die spanische Regierung will eine Wahl von Carles Puigdemont zum katalanischen Regionalpräsidenten gerichtlich anfechten, falls der Politiker abwesend sein sollte. Der im Oktober abgesetzte und zurzeit in Belgien lebende Puigdemont hatte zuvor seine Absicht verkündet, dem Parlament in Barcelona sein Regierungsprogramm per Skype-Videokonferenz zu erklären oder sich ...

