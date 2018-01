Mladá Boleslav (ots) -



- SKODA AUTO reagiert auf starke Kundennachfrage und fertigt das neue Kompakt-SUV ab sofort zusätzlich in Mladá Boleslav - Unternehmen investiert 16,6 Millionen Euro in KAROQ-Fertigungslinien im Stammwerk - SKODA KAROQ wird bereits seit Juli 2017 im Werk Kvasiny produziert - Neben dem neuen KAROQ fahren in Mladá Boleslav derzeit die Modellreihen FABIA, RAPID und OCTAVIA vom Band - SKODA treibt SUV-Offensive mit dem KAROQ konsequent voran



SKODA AUTO hat zum Jahreswechsel die Serienfertigung des neuen SKODA KAROQ im Werk in Mladá Boleslav gestartet. Nach Kvasiny ist es das zweite tschechische Werk, in dem die Marke das neue Kompakt-SUV produziert. In Mladá Boleslav fertigt SKODA nun vier Modellreihen, denn auch FABIA, RAPID und OCTAVIA fahren hier vom Band. Täglich können bis zu 320 SKODA KAROQ gefertigt werden.



"Die starke Nachfrage nach unseren SUV-Modellen unterstreicht, dass wir mit SKODA KAROQ und SKODA KODIAQ die richtigen Fahrzeuge zur richtigen Zeit auf den Markt gebracht haben", sagt der SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, Michael Oeljeklaus. "Wir sind stolz darauf, nun mit Mladá Boleslav neben Kvasiny einen weiteren Produktionsstandort in der Tschechischen Republik für den KAROQ zu etablieren", so Oeljeklaus weiter.



Der erste SKODA KAROQ aus Mladá Boleslav fuhr vor wenigen Tagen vom Band. Das Werk in Kvasiny hatte die Produktion des neuen Kompakt-SUVs bereits Ende Juli 2017 aufgenommen. Mit der Markteinführung des KAROQ im Oktober 2017 treibt die tschechische Traditionsmarke die mit dem KODIAQ gestartete SUV-Offensive weiter kräftig voran. Neben dem KAROQ fertigt SKODA im Stammwerk aktuell die Modelle FABIA und FABIA COMBI, RAPID und RAPID SPACEBACK sowie OCTAVIA und OCTAVIA COMBI. Ab sofort umfasst die Produktion in Mladá Boleslav damit vier Modellreihen.



In 2017 verließen circa 547.000 SKODA Fahrzeuge die Werkshallen in Mladá Boleslav. Für die Fertigung des KAROQ investierte SKODA AUTO rund 16,6 Millionen Euro in die Fertigungslinien im Stammwerk.



Das neue Kompakt-SUV kombiniert das markentypisch emotionale, dynamische Design mit einem außergewöhnlichen Platzangebot, neuen Fahrerassistenzsystemen sowie kraftvollen und hocheffizienten Motoren. Dank LTE-Modul und WLAN-Hotspot, mit dem sich jeder Mitfahrer verbinden kann, sind die Passagiere im SKODA KAROQ 'always online'.



Im Rahmen der SKODA Strategie 2025 treibt die Marke den Ausbau der Modellpalette in den kommenden Jahren weiter konsequent voran. Der Fokus liegt dabei vor allem auf der Erweiterung des SUV-Angebots. Mit dem Auftakt der Produktion des KAROQ am Standort Mladá Boleslav setzt das Unternehmen nun den nächsten Meilenstein: Als einziges SKODA Modell wird der KAROQ ab sofort an zwei tschechischen Standorten des Automobilherstellers gefertigt.



