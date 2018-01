Wien - Der Aufstieg passiver Investmentprodukte wirft viele Fragen auf - und schürt auch Ängste, so die Experten von "FONDS professionell".Auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim würden Finanzprofis Antworten finden.Immer mehr Anleger würden ihr Geld in börsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETFs) stecken. Diese Fonds würden einfach die Entwicklung eines Marktbarometers widerspiegeln und sich auch dank ihrer niedrigen Kosten einer wachsenden Beliebtheit erfreuen. Das in den passiven Produkten weltweit verwaltete Vermögen habe 2017 die Marke von 4,5 Billionen Dollar erreicht.

