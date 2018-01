Dow Jones - Das ging flott!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average Index schloss am Dienstag wie präferiert die Kurslücke im Stundenchart. Die Verschnaufpause währte aber nicht lange. Bereits am Donnerstag erklomm der Index neue Rekordstände und zeigt sich auch vor dem verlängerten US-Wochenende stark.



Am Montag ist in den USA Feiertag. Das könnte in den letzten Handelsstunden eventuell zu Gewinnmitnahmen führen. Rein technisch betrachtet ist der Dow Jones Industrial Average im Tageschart weiter stark unterwegs und es sind keine klassischen Widerstände mehr erkennbar. Das nächste Fibonacci-Ziel notiert bei 25.825 Punkten.

Der Aufwärtstrend ist im Tageschart intakt, solange die Tiefs bei 24.697 Punkten nicht unterschritten werden. Auch wäre eine Stoppanhebung unter das Mittwochstief bei 25.257 Punkten möglich. Bis keine klaren Umkehrkerzen erkennbar sind, macht es aus tradingtechnischer Sicht wenig Sinn sich gegen den Trend zu stellen. Auf der anderen Seite bleibt das Chance-Risiko-Verhältnis aus kurzfristiger Sicht auf der Long-Seite mangelhaft.

Dow Jones Industrial Average Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.10.2017 - 12.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 12.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HW8PZ1 20,68 23.250,00 10,64 29.03.2018 Dow Jones Index HW8RAB 19,21 23.450,00 11,46 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.01.2018; 16:04 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW8Z8U 19,87 28.100,00 10,54 29.03.2018 DowJones Index HW8JS8 11,29 27.050,00 18,16 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.01.2018; 15:40 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Das ging flott! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).