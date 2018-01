Las Vegas (ots/PRNewswire) - Die CES 2018, die Leitmesse der

globalen Unterhaltungselektronikbranche, ist seit dem 9. Januar in

Vegas für die Welt geöffnet. Die Technologie der künstlichen

Intelligenz (AI) und die Produkte chinesischer Firmen gehören zu den

eindrucksvollsten auf der Messe. Unter ihnen zieht der AIcorrect

Translator, der von Babel Technology in Beijing, einem Tsinghua Team,

entwickelt und eingeführt wurde, die Aufmerksamkeit der Einkäufer und

Aussteller aus der ganzen Welt auf sich.



Als eine, im zivilen Bereich nützliche Anwendung der

AI-Technologie beschäftigt sich der AIcorrect Translator mit

Problemen der sprachübergreifenden Kommunikation. Es ermöglicht

wechselseitiges Dolmetschen in Echtzeit in zahlreichen Situationen

zwischen Chinesisch/Englisch und 30 weiteren Sprachen, darunter

Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Französisch, Russisch und

Spanisch, wobei die wichtigsten Sprachen wie Englisch weiter in deren

Varianten unterteilt sind. Die Qualität des Dolmetschens erreicht bis

zu 96 %.



Er verfügt ebenfalls über einen Touchscreen, auf dem die

Transkription und die Übersetzung gleichzeitig angezeigt werden. Noch

überraschender ist, dass der AIcorrect Translator mit bis zu vier

angeschlossenen Geräten Konversation in bis zu vier verschiedenen

Sprachen unterstützt. Direkt auf dem Messeparkett staunen viele

Besucher über den Nutzen und die Funktionalität, und ein britischer

Einkäufer hat sogar die Absicht geäußert, 2.000 Einheiten vor Ort

vorzubestellen.



In den letzten Jahren hat China die anderen Akteure auf dem Gebiet

der künstlichen Intelligenz überholt, da Anwendungen und

Entwicklungen für zivile Zwecke, wie mobile Bezahlung, bemerkenswerte

Erfolge erzielt haben, aber auch Drohnen und andere innovative

Produkte sind an die Spitze der Branche vorgedrungen. Lei Guan, CEO

von Babel Technology, wirkte ein wenig emotional, als er mit uns

sprach. "Als chinesischer Wegbereiter auf dem Gebiet von AI haben wir

das Gerät in der Hoffnung entwickelt, dass Hunderte Millionen

Menschen Zugang zu ihm haben werden und eine barrierefreie,

sprachübergreifende Kommunikation stattfinden kann." Er fügte hinzu:

"Mit dem AIcorrect Translator hat unser Traum keine Angst mehr vor

Sprachunterschieden."



Weiterführende Informationen finden Sie unter:

songyang@aibabel.com



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/627991/Babel_Technology_AI

correct_Translator.jpg



Originaltext: Beijing Ai Babel Technology Co., Ltd.

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063734

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100063734.rss2



Pressekontakt:

Yang Song

+86-15101077022