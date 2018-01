Mainz (ots) - Montag, 15. Januar 2018, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin



Erst sondieren, jetzt koalieren? - Union und SPD wollen investieren Kloster Banz: CSU geht in Klausur - Reaktionen auf Sondierung VW: Alles elektrisch, oder was? - Markenchef Herbert Diess im Interview Deutscher Lehrerpreis - Lobenswerte Lehrkräfte Service: Was schützt Autokäufer? - Achtung, Trickser am Tacho!



Gast im Studio: Matthias Schweighöfer- "Hot Dog": Buddies geben Comedy-Cops



Handball-Europameisterschaft - Deutschland trifft auf Slowenien



Moderation: Jana Pareigis Florian Zschiedrich Dunja Hayali Mitri Sirin



Montag, 15. Januar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Bildungsurlaub - Das passende Angebot finden Künstliche Gelenke - Bei der OP drohen Infektionen Dicke Haustiere - Übergewicht gibt es auch beim Tier



Gast im Studio: Anne Schäfer, Schauspielerin



Montag, 15. Januar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Ein Steinmetz auf der Walz - Janek Herrgott in England Expedition Deutschland: Bremen - Ein Herz für Hunde Küchenträume - Katharinas asiatische Gemüsesuppe



Montag, 15. Januar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Interview mit Queen Elizabeth II. - Ausschnitte aus Dokumentation Premiere mit Andrea Sawatzki - Neuer Film im Kino Stars und ihre Modetrends - Das tragen die Promis dieses Jahr



Montag, 15. Januar 2018, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Sarah Tacke



WISO-Tipp: Bildungsurlaub - Das müssen Sie wissen



Um im Job mithalten zu können, ist lebenslanges Lernen ein Muss. Dafür gibt es sogar staatliche Förderung. Trotzdem nehmen nur ein bis zwei Prozent der Beschäftigten Bildungsurlaub in Anspruch. Für die berufliche oder politische Weiterbildung gibt es in der Regel fünf Tage Extra-Urlaub pro Jahr, und das Gehalt kommt weiter.



Wenn für die Weiterbildung eine Anerkennung als Bildungsurlaub vorliegt, muss der Arbeitgeber freigeben: egal, was auf dem Lehrplan steht und wo gelernt wird. Anspruch auf Bildungsurlaub gibt es in fast allen Bundesländern. Nur in Bayern und Sachsen sind Arbeitnehmer auf die Kulanz ihres Arbeitgebers angewiesen, weil es hier keine entsprechenden Gesetze gibt.



Wer die Kosten übernimmt, welche Fördertöpfe es gibt und aus welchen Gründen Ihr Chef ablehnen kann, erfahren Sie im WISO-Tipp.



Lebensmittel 2.0 - Der neue Hype um Proteine Diskussion um flexible Arbeitszeiten - Frauen - Arbeitnehmer zweiter Klasse? Ärger um Urlaubsreise - Was tun bei Flugzeitverschiebung? Digitalisierung der Arbeit - Mensch und Roboter als Team



