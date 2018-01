Hannover - In der kommenden Handelswoche melden die chinesischen Statistikbehörden aktuelle Zahlen zum Wachstum der Wirtschaftsleistung in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft, so die Analysten der Nord LB. Mit Blick auf die am Donnerstag (08:00 Uhr) zur Veröffentlichung anstehenden BIP-Zahlen für das 4.

Den vollständigen Artikel lesen ...