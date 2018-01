GESAMT-ROUNDUP: Durchbruch bei Sondierung für GroKo - Keine Steuererhöhung

BERLIN - Die Spitzen von CDU, CSU und SPD streben eine Neuauflage der großen Koalition an. Nach mehr als 24-stündigen Sondierungen einigten sich die drei Vorsitzenden, Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und vor allem Martin Schulz (SPD), darauf, ihren Parteien die Aufnahme von offiziellen Koalitionsverhandlungen zu empfehlen, wie am Freitagmorgen in Berlin aus Teilnehmerkreisen zu erfahren war. Allerdings muss die SPD-Sondierungsgruppe dem Ergebnis der Spitzen noch zustimmen. Tut sie das, müsste auch ein SPD-Parteitag in der kommenden Woche noch Ja sagen.

ROUNDUP: Bundeshaushalt erzielt Überschuss von 5,3 Milliarden Euro

BERLIN - Der Bundeshaushalt verzeichnet nach vorläufigen Zahlen einen Überschuss von 5,3 Milliarden Euro für das Jahr 2017. Das teilte das Bundesfinanzministerium am Freitag in Berlin mit. Damit habe der Bund das vierte Jahr in Folge keine neuen Schulden aufgenommen. Das Geld soll wie schon in den Vorjahren in den Finanzpuffer für den Umgang mit Flüchtlingen (Flüchtlingsrücklage) fließen. Ob die Mittel möglicherweise für andere Zwecke freigegeben werden, müsste eine mögliche neue Koalition entscheiden.

Arbeitgeberpräsident: Rückkehr zur Parität kostet Firmen 5 Milliarden

BERLIN - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat das Sondierungsergebnis zwischen Union und SPD kritisiert. Die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung sei ein "teurer Rückschlag" für die Unternehmen und bedeute eine Mehrbelastung der Wirtschaft von 5 Milliarden Euro, erklärte Kramer am Freitag in Berlin.

USA: Inflation schwächt sich leicht ab

WASHINGTON - In den USA hat der Preisauftrieb im Dezember etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich zum Vorjahresmonat um 2,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten mit dieser Rate gerechnet. Im November hatte die Inflation noch 2,2 Prozent betragen.

USA: Einzelhandelsumsätze steigen etwas schwächer als erwartet

WASHINGTON - Die Umsätze des US-Einzelhandels sind im Dezember etwas schwächer als erwartet gestiegen. Sie haben um 0,4 Prozent zum Vormonat zugelegt, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet.

Frankreichs Regierung begrüßt Durchbruch bei Sondierung

PARIS - Die französische Regierung hat den Durchbruch bei den Sondierungsgesprächen für eine große Koalition in Berlin begrüßt. "Gute Nachrichten scheinen aus Deutschland zu kommen", sagte Regierungssprecher Benjamin Griveaux am Freitag nach einer Kabinettssitzung in Paris. "Diese Einigung ist gut für Deutschland, gut für Frankreich und vor allem gut für Europa. Und das ist ein wichtiges Element für die Stabilität und Zukunft der deutsch-französischen Beziehung, aber vor allem die Zukunft Europas in den kommenden Monaten und Jahren."

ROUNDUP: Trump sagt Besuch in Großbritannien ab - peinlicher Fehler im Tweet

LONDON/WASHINGTON - Angeblich aus Ärger über den neuen Standort der US-Botschaft in London hat US-Präsident Donald Trump eine Reise nach Großbritannien abgesagt. Dort sollte er die hochmoderne, stark gesicherte diplomatische Vertretung im Februar offiziell eröffnen.

ROUNDUP: Chinas Exporte wachsen weiter stark - Importe schwächeln

PEKING - Chinas Exportwirtschaft bleibt dank hoher Nachfrage aus Europa, Japan und den Vereinigten Staaten auf starkem Wachstumskurs. Im Dezember seien die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um 10,9 Prozent auf 232 Milliarden Dollar geklettert, teilte die Zollverwaltung am Freitag in Peking mit. Damit ging das Wachstumstempo im Vergleich zum November, als die Exporte um 12,3 Prozent zugelegt hatten, zwar etwas zurück. Es ist aber immer noch auf sehr hohem Niveau. Von Bloomberg befragte Experten hatten für Dezember mit einem Plus von 10,8 Prozent gerechnet.

Schulz: SPD-Spitze empfiehlt Koalitionsverhandlungen mit Union

BERLIN - Die SPD-Spitze empfiehlt Koalitionsverhandlungen mit der Union. "Ich glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielt haben", sagte SPD-Chef Martin Schulz nach über 24-stündigen Sondierungen am Freitag in Berlin. Ein SPD-Parteitag muss übernächsten Sonntag über die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen entscheiden.

Italien: Industrieproduktion stagniert im November

ROM - Italiens Industrieproduktion ist im November vergangenen Jahres unverändert geblieben. Entgegen der Erwartungen von Analysten, die mit einem Anstieg von 0,6 Prozent gerechnet hatten, stagnierte die Herstellung auf dem Niveau des Vormonats, wie das Statistikamt Istat am Freitag mitteilte. Im Oktober war die Produktion um korrigiert 0,6 (zunächst 0,5) Prozent gestiegen.

ROUNDUP: Staat verdient mehr an Rauchern - Zigarettenabsatz leicht gestiegen

WIESBADEN - Schockfotos auf Zigarettenschachteln halten viele Raucher nicht ab: Der deutsche Staat hat 2017 wieder mehr am Qualmen verdient als ein Jahr zuvor. Insgesamt wurden Tabakwaren mit einem Verkaufswert von 25,9 Milliarden Euro versteuert, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das waren nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde 0,8 Milliarden Euro oder 3,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

