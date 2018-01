Während alle noch über fahrerlose Elektroautos reden, feiert die Elektronikmesse CES in Las Vegas schon die Ankunft der fliegenden Taxis. Zu den Stars der Messe zählt das Start-up Volocopter aus Karlsruhe.

"Total irre, was hier gerade abgeht." Florian Reuter blinzelt gegen die Sonne. Um den Stand seines Start-ups auf dem Außengelände der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas drängeln sich die Leute. Von überall her schießen Smartphone-Kameras in die Höhe. Besucher versuchen, die Absperrung zu übertreten. Begierig wartet das Publikum darauf, einen Blick auf den Flugroboter zu erhaschen, den Reuter aus Deutschland mitgebracht hat.

Während der Rest der Welt noch von autonomen Elektroautos redet, feiert die Zukunftsmesse CES bereits die Ankunft der fliegenden Taxis. Bislang schwebten die futuristischen Gefährte höchstens durch Science Fiction-Filme. Nun landen sie in der Realität. Im Zentrum des Hypes steht dabei ausgerechnet Volocopter aus Bruchsal bei Karlsruhe. Mit seinem Lufttaxi avancierte das Start-up zum Star der aktuellen Technologieschau in Las Vegas.

Den Stellenwert der neuartigen Technologie der Deutschen schätzten die Veranstalter so hoch ein, dass sie das Start-up auf ihrer wichtigsten Bühne präsentierten. Der Volocopter kreiste während der großen Eröffnungs-Keynote zum Messebeginn durch die Lüfte. 5000 Menschen jubelten laut, als das fliegende Taxi mit seinen 18 Propellern zu poppigen Beats und Stroboskoplicht in den Himmel des Park Theater des Kasinos Monte Carlo aufstieg.

Intel-Chef Brian Krzanich bat Gründer Alexander ...

Den vollständigen Artikel lesen ...