An den US-Börsen standen am Freitag die Banken im Fokus. Geldhäuser wie JP Morgan präsentierten ihre Quartalszahlen. Alle drei Indizes erreichten zudem Bestmarken. Facebook musste hingegen einen Kursrückgang verbuchen.

Die US-Börsen sind am Freitag mit Kursaufschlägen in den Handel gestartet. Alle drei Marktbarometer erklommen im Eröffnungsgeschäft neue Bestmarken. Börsianer verdauten die ersten Quartalszahlen aus der Finanzbranche. JPMorgan eröffnete den Bilanzreigen der Großbanken. Zudem präsentierten das Geldhaus Wells Fargo und der Vermögensverwalter BlackRock ihre Zahlen der Öffentlichkeit. In der kommenden Woche folgen Morgan Stanley, Citigroup, die Bank of America und Goldman Sachs.

Der Dow-Jones-Index der ...

