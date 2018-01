Centeno rückt an die Spitze der Eurogruppe. Der Ökonom hat wenig politische Erfahrung und scheint kaum zu wissen, was auf ihn zu kommt. Seinen Berater nennt man den "Thermomix-Mann" - weil er gerne Wirbel auslöst.

Mit Lehrstunden von Ökonomen haben die Finanzminister der Eurozone so ihre Erfahrungen. Als Griechenland vor bald drei Jahren nah am Exit aus der Eurozone stand, hielt der damalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis in den Krisensitzungen langatmige theoretische Exkurse.

Portugals Finanzminister Mário Centeno zeigt im Kreise seiner Kollegen einen ähnlichen Hang zum Dozieren. "Er redet nicht unter 20 Minuten", sagt einer, der ihn bei den Treffen regelmäßig erlebt. Hinterher wisse niemand im Saal, worauf er hinauswollte. "Das erinnert schon sehr an Varoufakis."

Während der griechische Ökonomieprofessor mit den Rocker-Outfits die politische Bühne längst verlassen hat, rückt Centeno an diesem Samstag an eine zentrale Schaltstelle der EU: Der Portugiese übernimmt den Vorsitz der Eurogruppe vom Niederländer Jeroen Dijsselbloem und wird damit als erster Südeuropäer an der Spitze der 19 Finanzminister der Eurozone stehen.

Centeno übernimmt den Posten zu einer wichtigen Zeit: Bis Juni wollen die Euroländer die Währungsunion reformieren. Im August muss Griechenland wieder auf eigenen Beinen stehen, weil das Hilfsprogramm ausläuft. Der Portugiese war von drei Bewerbern auf das wichtige Amt der am wenigsten schwache und verdankt seinen Posten dem europäischen Parteiproporz: Die Sozialdemokraten fühlen sich in Europa unterrepräsentiert und konnten den Job erfolgreich für sich reklamieren.

Centeno erst seit zwei Jahren in der Politik

Den 51-jährigen Portugiesen verbindet mit Varoufakis nicht nur der ausufernde Kommunikationsstil, sondern auch geringe politische Erfahrung. Der parteilose ...

