Genf (awp) - Das Bankensoftware-Unternehmen Temenos erweitert die Geschäftsleitung. Per sofort werde Jean-Michel Hilsenkopf zum Chief Revenue Officer ernannt, teilt das Unternehmen am Freitag mit. Die Stelle wurde neu geschaffen. Hilsenkopf war schon in der Gründungszeit von Temenos 1993 für das Unternehmen tätig. In seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...