die US-Regierung will die strengen Sicherheitsstandards und Umweltauflagen für Ölbohrungen aufweichen. Diese wurden nach der "Deepwater Horizon"-Katastrophe verschärft, um eine Wiederholung zu verhindern.

Was war passiert?

Im Jahr 2010 ereignete sich die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte der USA, als die Ölbohrplattform "Deepwater Horizon" explodierte. Die von BP im Golf von Mexico gebaute Plattform riss elf Arbeiter in den Tod. In 1500 m Tiefe entstand ... (Benjamin Fitzgerald)

