Der Präsident der Bundesbank hält eine rasche Anhebung von EZB-Schlüsselzinsen für unwahrscheinlich. Am Geldmarkt gab es zuletzt verstärkt Spekulationen, dass es schon zu Beginn dieses Jahres eine Änderung geben könnte.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hält derzeit eine rasche Anhebung von EZB-Schlüsselzinsen für unwahrscheinlich. "Was die Notenbankzinsen im Euro-Raum betrifft, ist das unmittelbare Änderungsrisiko derzeit allerdings gering", sagte Weidmann am Freitag in Rottach-Egern in seiner Dankesrede zur Verleihung des Freiheitspreises der Medien laut Redetext. Der EZB-Rat habe "unmissverständlich" ...

