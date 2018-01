Düsseldorf (ots) -



Nikolaj Coster-Waldau, Star der beliebten Fernsehserie "Game of Thrones", ist ein Held für Fans auf der ganzen Welt.



Die Welt hat dabei zugesehen, wie er sich in seiner Rolle als Jaime Lennister von einer umstrittenen Figur in einen bewundernswerten Charakter verwandelte. Etwas weniger bekannt ist, dass Nikolaj Coster-Waldau seinen Ruhm nutzt, um sich für die Gleichstellung der Geschlechter und für Klimapolitik stark zu machen. So ist der in Dänemark geborene Schauspieler, der schon über 40 Filme gedreht hat, nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im wahren Leben ein Held.



"Nikolaj Coster-Waldau verkörpert den Helden, mit dem sich jedermann identifizieren kann. Er passt perfekt zu Men Expert. Er ist nicht nur ein sehr facettenreicher Schauspieler - er nutzt seinen Ruhm und seine Zeit auch für den guten Zweck und setzt sich mit seiner Reichweite als Darsteller in einer der größten Serien der Welt für den Fortschritt ein. Wir freuen uns sehr, diesen talentierten Schauspieler und Mann mit Integrität bei Men Expert begrüßen zu dürfen - der Marke, die den Helden des Alltags Hautpflege-Innovationen bietet."



Pierre-Emmanuel Angeloglou, Global Brand President L'Oréal Paris



"Men Expert steht für den Wunsch, in jedem Alter der beste Mann sein zu wollen, der man sein kann. Dies entspricht mir voll und ganz. Das Ziel, den Alltag von Männern durch Pflegeexpertise, soziales Engagement und alles, wofür die Marke steht, positiv zu beeinflussen, spricht mich sehr an und passt zu den Projekten, für die ich mich persönlich engagiere. Es ist eine große Ehre für mich und eine Herausforderung, die Männer zu repräsentieren, die in jedem Alter ihr Bestes geben."



Nikolaj Coster-Waldau



DER HELD AUF DER LEINWAND



Coster-Waldau gilt derzeit als einer der talentiertesten und bestaussehenden Männer der Welt, und der 47-Jährige kann sich vor Rollenangeboten kaum retten. Nachdem er seine Rüstung in der preisgekrönten Serie "Game of Thrones" abgelegt hat, wird er 2018 in der Hauptrolle in Brian De Palmas "Domino" zu sehen sein, ein Thriller, der in verschiedenen Ländern Europas spielt. Im vergangenen Jahr übernahm er in "Shot Caller" die Hauptrolle als Gangstersträfling - eine weitere komplexe Heldenfigur mit fragwürdiger Moral.



DER HELD IM HERZEN



Coster-Waldau ist sich darüber im Klaren, dass man als Schauspieler viel verändern kann, und setzt sich für Klimaschutz und die Gleichstellung von Mann und Frau ein. In Grönland, der Heimat seiner Frau Nukaaka, hat er die Auswirkungen der Erderwärmung mit eigenen Augen gesehen und ist Goodwill-Botschafter für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Als Schiedsrichter hat er Fußballspiele in Kenia gepfiffen und ist über Gletscher in Grönland geflogen - seine Agenda ist Action pur. Oder wie er es ausdrückt: "Die größte Bedrohung ist die Untätigkeit."



Men Expert freut sich, neben seinem langjährigen Botschafter Wotan Wilke Möhring, einem der gefragtesten Schauspieler in Deutschland, nun mit Nikolaj Coster-Waldau einen weiteren Leinwand-Helden in der Familie von L'Oréal Paris begrüßen zu dürfen. Uns begeistert nicht nur seine phänomenale schauspielerische Leistung - auch sein Engagement passt zu der Mission von Men Expert, das Leben von Männern positiv zu beeinflussen, angefangen bei der täglichen Körperpflege bis hin zu einem allgemeinen Gesundheitsbewusstsein.



