Berlin (pta021/12.01.2018/18:00) - Der Aufsichtsrat der Pearl Gold AG hat Frau Julia Boutonnet zum neuen Alleinvorstand bestellt.



Sie folgt Michael Reza Pacha nach, der am 16. November 2017 von seinem Posten zurücktrat.



Julia Boutonnet ist eine erfahrene Wirtschaftsrechtlerin und praktizierte lange Jahre als Rechtsanwältin in Frankreich. Sie hält 1.000 Aktien von Pearl Gold, ihr Vater, Robert Boutonnet, 1.221.991 Aktien.



