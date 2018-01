Häuslebauer brauchen keine Angst vor steigenden Zinsen zu haben. Die Finanzierungskosten für die eigenen Wände bleiben auch in diesem Jahr so niedrig wie selten zuvor. Wie Darlehensnehmer der Schuldenfalle ausweichen.

Die Zinsen werden steigen. So viel galt unter Immobilien- und Baufinanzierungsexperten bisher als sicher. Nur in welchem Zeitraum und um wie viel Prozentpunkte, darauf wollte sich niemand so ganz genau festlegen. Doch nicht einmal das scheint unumstößlich sicher zu sein. Zumindest ist Bert Flossbach, Mitbegründer und Vorstand der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch, fest davon überzeugt, dass die Zinsen in Euro-Land für immer extrem niedrig bleiben werden. "Im Euro-Land wird es keine Zinswende geben. Zumindest keine, die den Namen verdient."

Darauf würden sich die vielen Tausend Häuslebauer in Deutschland gerne verlassen. Doch es gibt Einschätzungen, die doch von steigenden Zinsen ausgehen. So erwarten die meisten der vom Baugeldfinanzierungsvermittler Interhyp befragten Experten zwar kurzfristig gleichbleibende Zinsen. Aber: "Im Jahresverlauf 2018 sieht die Mehrheit leicht steigende Konditionen voraus", berichtet Interhyp und zitiert etwa die MünchenerHyp: "Wir rechnen mit etwas steigenden Zinsen, da die Europäische Zentralbank im Januar 2018 beginnt, ihr Anleihekaufprogramm zurückzufahren und dadurch die Liquidität im Markt reduziert wird." Die guten Konjunkturdaten weltweit unterstützten tendenziell etwas steigende Zinsen, meint die Hypothekenbank. "Für Bauzinsen mit einer zehnjährigen Zinsbindung rechnen wir mit einer moderaten Erhöhung um zirka 0,3 bis 0,7 Prozentpunkte im Jahresverlauf."

Für Mirjam Mohr, Vorstand Privatkundengeschäft der Interhyp, kein Grund, auf den Kauf oder Bau der eigenen vier Wände zu verzichten, denn auch sie spricht angesichts dieses Zinsniveaus von noch immer "sehr guten Rahmenbedingungen" in diesem Jahr. Ein Indikator für die Entwicklung der Baugeldzinsen ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe. Denn die Baugeldzinsen bewegen sich parallel zur Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe. ...

