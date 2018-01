Bonn (ots) - Nach langen Tagen und Nächten der Sondierung befinden sich die alten und möglicherweise neuen Regierungspartner nun auf dem weiteren Weg der Koalitionsfindung. Ein zentrales Verhandlungsfeld ist die Steuer- und Finanzpolitik. In Zeiten guter Konjunktur sprudeln die Steuereinnahmen wie nie zuvor - eine komfortable Grundlage für Regierungshandeln. Wie aber soll der neue Wohlstand gerecht verteilt werden? Wie viel Geld geht in die Schuldentilgung? Wie viel fließt in neue soziale Wohltaten? Und was bleibt für die notwendigen Zukunftsprojekte wie Bildung, Digitalisierung der Gesellschaft und wichtige Infrastrukturmaßnahmen?



Über diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen:



- Christine Lambrecht, SPD, Mitglied des Bundestages und Stellv. Fraktionsvorsitzende



- Johannes Vogel, FDP, Mitglied des Bundestages



