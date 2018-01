Der Zayed Future Energy Prize hat offiziell einen GUINNESS-WELTREKORD als "Größter Unterricht zur ökologischen Nachhaltigkeit" aufgestellt, wie am 10. Januar bekanntgegeben wurde.

Insgesamt 282 Studierende aus den gesamten VAE haben an der Unterrichtsstunde zum Thema Nachhaltigkeit im Ritz-Carlton Abu Dhabi teilgenommen. Sie wurde gehalten von Illac Angelo Diaz, Executive Director von Liter of Light der gemeinnützigen Gruppe, die den Zayed Future Energy Prize im Jahr 2015 erhalten hat.

In der 30-minütigen Unterrichtsstunde ging es darum, wie junge Menschen weltweit zur Senkung der Energiearmut beitragen können. Gleichzeitig wurde ihnen auch die Aufgabe gestellt, sich Lösungen zu auszudenken, die für eine nachhaltigere Zukunft sorgen können.

Im Rahmen des Treffens wurden außerdem 2.400 Solarlampen zusammengebaut. Diese einzigartige Lichtinstallation war eine Hommage an Scheich Zayed, den Gründungsvater der VAE, dessen hundertster Geburtstag im Jahr 2018 in den gesamten VAE gefeiert wird.

Der Zayed Future Energy Prize ist weltweit der bedeutendste Preis im Bereich Energie und Nachhaltigkeit. Jedes Jahr werden damit herausragende Beiträge von Unternehmen, Schulen, gemeinnützigen Gruppen und Einzelpersonen gewürdigt. Die gemeinnützige Gruppe Liter of Light von den Philippinen hat über ihre Bildungs- und Selbsthilfeprogramme für Tausende von Naturkatastrophen betroffene Haushalte, Schulen und Arbeitsplätze solarbetriebene Beleuchtung zur Verfügung gestellt.

Dr. Nawal Al-Hosany, Director des Zayed Future Energy Prize, sagte: "Das heutige Rekordereignis ist eine inspirierende Möglichkeit, das Zayed-Jahr und das 10-jährige Jubiläum des Zayed Future Energy Prize zu begehen, der zu Ehren von Scheich Zayeds Erbe und Vision im Umweltbereich begründet wurde. Im vergangenen Jahrzehnt konnten die zahlreichen Träger des Preises von denen Liter of Light ein wahrhaft leuchtendes Beispiel ist das Leben von Millionen von Menschen in positiver Weise verändern. Durch das heutige Treffen wird die entscheidende Bedeutung der Jugend für das Bestreben herausgestellt, das Gespräch über erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit weiterzuführen, sowie das Potential der jungen Leute als Vertreter des Wechsels jetzt und in der Zukunft."

Liter of Light war ein Hoffnungszeichen für Schulen und Gemeinden auf der ganzen Welt. Der Schwerpunkt lag auf der Weiterentwicklung von Kompetenzen für das Gemeinschaftsleben und lokale Herstellung, die Grenzen überschreiten. Mit den von den Studierenden für die Installation zusammengebauten Solarlampen kann der Kreis geschlossen werden: Sie sollen an die Rothalbmond-Gesellschaft gespendet werden und in den Straßen und Haushalten derer installiert werden, die sie am dringendsten brauchen.

Über die Beteiligung von Liter of Light an diesem Rekord sagte Diaz: "Unsere Jugend ist eine enorme Quelle für Energie und Ideen für die Förderung von Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstem Tun. Mit der heutigen Veranstaltung kann eine Botschaft der Hoffnung an junge Menschen überall in den VAE und weltweit hinsichtlich dessen ausgesendet werden, was sie zur Lösung globaler Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit beitragen können."

Samer Khallouf, offizieller Schiedsrichter für das GUINNESS-BUCH DER REKORDE, bestätigte mit der Verleihung eines offiziellen Zertifikats an Dr. Nawal Al Hosany, dass die heutige Veranstaltung der größte Unterricht zur ökologischen Nachhaltigkeit war.

