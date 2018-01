Martin Schulz als Minister in einem Merkel-Kabinett? Dieses Szenario schließt der SPD-Chef zumindest nicht mehr aus, wie bei einem TV-Auftritt deutlich wurde. Doch vorher braucht er grünes Licht vom SPD-Parteitag.

SPD-Chef Martin Schulz schließt nicht mehr aus, bei einer Regierungsbildung mit der Union einen Kabinettsposten zu übernehmen. In der ZDF-Sendung "Was nun...?" sagte er am Freitag auf die Frage, ob seine Aussage noch stimme, dass er nicht in ein Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eintreten werde: "Frau Merkel hat auch mal sehr eindeutig gesagt, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...