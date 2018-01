The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2018



ISIN Name



AU000000PEG0 PIXIE GROUP LTD

CA7837271005 RYE PATCH GOLD CORP.

CA83569D5064 SONORO ENERGY LTD

US2067104024 CONCURRENT COMPUTER DL-01