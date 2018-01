Die EU-Kommission will nach dem Brexit große Finanzdrehscheiben zum Umzug in die EU zwingen. Die zuständige Abgeordnete stemmt sich gegen den Druck der Kommission und will wirtschaftliche Folgen mehr berücksichtigen.

Der Clinch um den künftigen Sitz von Clearing-Häusern für Euro-Geschäfte nach dem EU-Ausstieg Großbritanniens verschärft sich. Die für das Thema zuständige Europaabgeordnete Danuta Hübner stemmt sich gegen den Druck der EU-Kommission, die größten der Finanzdrehscheiben nach dem Brexit zum Umzug in die EU zu zwingen. Die Entscheidung darüber solle sich hingegen mehr auf Fakten stützen und die wirtschaftlichen Folgen stärker berücksichtigen, sagte Hübner am Freitag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir können hier den vorliegenden Vorschlag der Kommission verbessern."

Das Wort der konservativen Parlamentarierin aus Polen hat Gewicht, da sie das entsprechende Gesetz federführend im Abgeordnetenhaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...