Der Immobilienentwickler Instone plant offenbar noch vor Ostern seinen Börsengang. Die Firma entstand durch eine Fusion der Hochtief-Tochter Formart mit dem Rivalen GRK. Zum genauen Zeitplan wollte man sich nicht äußern.

Die Liste der geplanten Börsengänge in Deutschland in den Wochen vor Ostern wird länger. Auch der Immobilienentwickler Instone wolle seine Emission noch im ersten Quartal durchziehen, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Das Unternehmen wird dabei möglicherweise mit ...

