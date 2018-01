Mannheimer Morgen über gemietete Babykleidung Überschrift: Endlich, die Revolution! Die Idee ist so naheliegend, dass sie bestimmt schon an jedem zweiten Wickeltisch des Landes diskutiert worden ist. Jetzt wird sie umgesetzt, Tchibo bietet bald Kinderkleidung zum Mieten an. Und wird mit diesem Geschäftsmodell sicher Erfolg haben - vielleicht sogar eine kleine Revolution auslösen. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich zu Hause die Kisten mit Klamotten stapeln (âEURzMuss er/sie erst noch reinwachsen') und in den Schränken Säcke sammeln (âEURzFür den nächsten Flohmarkt'/âEURzFür das Kind der Freundin, das aber noch zu klein ist'). Die durchschnittliche Nutzungszeit eines Stramplers, einer Strumpfhose, eines T-Shirts liegt gefühlt bei ein paar Monaten. Da macht Mieten deutlich mehr Sinn als Kaufen. Zumal die Kleider meist ja noch in gutem Zustand sind, wenn sie wieder in den Kisten und Säcken verschwinden. Vier Euro pro Monat erscheint zwar recht happig. Dennoch wird das neue Angebot bei vielen Eltern sicher auf großes Interesse stoßen. Ebenso wie bei Tchibos Konkurrenz. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

