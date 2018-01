FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Freitagabend von keiner auffälligen Aktie im Geschäft mit deutschen Werten nach Xetra-Schluss zu berichten gewusst. Es sei auch keine handelbare Nachricht aufgeschlagen. "Das Geschäft vollzieht sich an so einem Abend mit Titeln aus der fünften oder gar sechsten Reihe. Da sind keine bekannten Namen dabei", sagte der Marktteilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.240 13.245 -0,04% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

