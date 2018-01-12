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Following the placement on 4 January 2018, JPMorgan Chase Bank, N.A. today announces the initial exchange price of the cash-settled exchangeable bonds due 2021 (the "Bonds") in aggregate principal amount of USD 350 million, referable to ordinary shares of Dufry AG (the "Shares
The initial exchange price of the Bonds has been set at CHF191.7473, representing a 30% premium over the share reference price for the Shares of CHF 147.4979, which was determined in the manner described in the press announcements released on 4 January 2021 and based on a Reference FX Rate of CHFUSD 1.02298.
Settlement and delivery of the Bonds took place on 11 January 2018.
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JPMorgan Chase Co. (NYSE: JPM) is a leading global financial services firm with assets of $2.5 trillion and operations worldwide. The Firm is a leader in investment banking, financial services for consumers and small businesses, commercial banking, financial transaction processing, and asset management. A component of the Dow Jones Industrial Average, JPMorgan Chase Co. serves millions of customers in the United States and many of the world's most prominent corporate, institutional and government clients under its J.P. Morgan and Chase brands. Information about JPMorgan Chase Co. is available at www.jpmorganchase.com.
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