von Markus Hinterberger, €uro am Sonntag Jeden Tag einen Euro, 30,45 Euro im Monat und rund 365 Euro im Jahr. So viel könnten gesetzlich Versicherte laut einem Gutachten sparen. Damit es so weit kommt, müsste der Bund die kompletten Behandlungskosten der gesetzlich versicherten Hartz-IV-Empfänger bezahlen. Bislang überweist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...