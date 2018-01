Was passiert ist

Die Auto-Aktie, über die am meisten gesprochen wird, hatte 2017 einen sehr guten Lauf: Die Aktien des aufstrebenden Silicon-Valley-Autoherstellers Tesla (WKN:A1CX3T) beendeten das Jahr mit 311,35 US-Dollar - also mit 45,7 % mehr als am letzten Handelstag 2016.



Was hat den Anstieg ausgelöst? Teslas Aktie war schon immer volatil, aber ich denke, wir können als Erklärung auf die größte Nachricht des Unternehmens des Jahres blicken: die Einführung der lang erwarteten Model 3 Limousine.

Was bedeutet das?

Das Modell 3 ist Teslas erster "erschwinglicher" Wagen, eine kompakte viertürige Sportlimousine mit einem Startpreis von 35.000 US-Dollar. Doch mehr als das, es ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...