von Redaktion €uro am Sonntag €uro am Sonntag: Ihr Tochterunternehmen Werthstein GmbH bietet jetzt digitale Vermögensverwaltung in Deutschland an. Was unterscheidet Sie von der Konkurrenz? Bastian Lossen: Wir erschließen Anlegern ganz neue Möglichkeiten: Vom Robo-Advisor, also der automatisierten Online-Vermögensverwaltung, ...

