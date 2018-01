Der Wirtschaftsethiker und Politikberater über gerechte Löhne auf globalisierten Märkten und die Vergleichbarkeit von Äpfel und Birnen.

Herr Professor Oermann, ein gerechter Lohn - kann es so etwas geben?Wenn Sie das mit einer Zahl in Euro und Cent beziffern wollen, dann wird es schwer. Hilfreicher scheint da ein alter Maßstab der Gerechtigkeit, der sich schon bei Aristoteles findet. Danach ist ein Lohn dann gerecht, wenn Leistung und Gegenleistung einander entsprechen. Zugegeben: Damit klärt man nicht alle komplexen Fragen der Lohnfindung im digitalen 21. Jahrhundert, aber die Proportionalitäten sollten schon stimmen. Fast niemand hat etwas gegen gute Bezahlung für jene, bei denen die Leistung stimmt. Wer aber mit dieser Definition Boni für Manager betrachtet, die ihre Firmen runtergewirtschaftet haben, statt etwas zu leisten oder aufzubauen, der weiß, dass ein Bonus für so ein Versagen ungerecht ist und eigentlich ein Malus angesagt wäre.

Immer mehr Menschen in Deutschland beklagen sich darüber, nicht fair bezahlt zu werden. Woran liegt's?Einerseits können wir sehr leicht benennen, was genau wir als ungerecht empfinden, andererseits aber tun wir uns schwer, genau zu definieren, was wir unter "gerecht" verstehen. Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen von dem, was gerecht ist: Für die eher Linksdrehenden meint "gerecht" so etwas wie "gleich", für die eher Liberalen bedeutet gerecht "frei" im Sinne der Freiheit, das eigene Glück zu machen unter möglichst wenig Einmischung des Staates. Und wenn mein fünf Jahre alter Sohn zur Bettzeit klagt: "Das ist jetzt aber ungerecht", dann meint er eher: "Das, was du tust oder vielmehr einforderst, korreliert nicht mit meinen aktuellen Präferenzen."

Alles nur eine Frage der Perspektive?Nein, hinzu kommt auf globalisierten Arbeitsmärkten etwas sehr Ernstes: Der hochpreisige Verkauf von Arbeitskraft wird für die Mehrzahl der Arbeitnehmer angesichts der größer werdenden internationalen Konkurrenz immer schwieriger. Außerdem klafft in vielen Ländern die Lohnschere derart auseinander, dass mir der Begriff "unfair" oftmals tatsächlich angemessen erscheint - man denke nur an die Entlohnung der Pflegeberufe in den vergangenen 15 Jahren, die nicht mit der allgemeinen Lohnentwicklung Schritt gehalten hat. Das ist unfair.

Die individuelle Leistung ist also gar nicht mehr entscheidend für die Bezahlung?Das hängt ...

