Im Dieselskandal hat sich Volkswagen in Kanada auf einen Vergleich mit betroffenen Kunden geeinigt: Dafür werden mehr als 190 Millionen Euro fällig. Mehr als 20.000 Auto-Besitzer sollen eine Zahlung erhalten.

Volkswagen akzeptiert im Abgasskandal weitere Entschädigungen an Kunden in Kanada. Der Vergleich habe einen Wert von bis zu 290,5 Millionen kanadischen Dollar (191 Millionen Euro), teilten der Autokonzern und Klägeranwälte am Freitag mit. Es handelt sich um eine vorläufige Grundsatzeinigung, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...