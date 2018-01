Das Übergangsjahr ist beendet. Dank mehrerer Zukäufe und Umstrukturierungsmaßnahmen hat Ulrich Spiesshofer, der Vorstandsvorsitzende von ABB, 2017 die Weichen für den künftigen Erfolg gestellt. Im neuen Jahr will der Schweizer Industriekonzern nun wieder voll in den Wachstumsmodus schalten. Auch an der Börse sollte sich dies auszahlen.

Den vollständigen Artikel lesen ...