MediaMarkt-Mutter Ceconomy entwickelt sich besser als erwartet, Pharmariese Roche muss Patentverluste nicht fürchten und Rohstofffonds blicken in goldene Zeiten: Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Ceconomy - Besser als erwartet

Mit zwei Prozent Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche und 37 Prozent mehr Nettogewinn schnitt der Elektronikhändler Ceconomy im vergangenen Geschäftsjahr (bis September 2017) besser ab als erwartet. Die guten Zahlen belegen, dass die Entscheidung richtig war, das Kerngeschäft der Elektronikketten MediaMarkt und Saturn als eigenes Unternehmen zu führen - und nicht wie bisher unter dem Dach des Düsseldorfer Konsumriesen Metro.

Die Top-Position im europäischen Markt für Elektronikhandel baut Ceconomy damit weiter aus. Wichtigste Wachstumskräfte sind der Onlinehandel, der mittlerweile elf Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, sowie die Sparten Dienstleistungen und Service. Angesichts des guten Konsumklimas in Deutschland und in anderen europäischen Absatzländern sollte der Mix von klassischen Verkaufsmärkten und Onlinehandel den Umsatz 2018 im unteren, einstelligen Bereich klettern lassen; der Gewinn sollte wie geplant etwas stärker zulegen. Bewegung ist in den Aktienkurs gekommen, seitdem Media-Markt-Gründer Erich Kellerhals vor kurzem überraschend verstarb. Seiner Beteiligungsgesellschaft Convergenta gehören 21,6 Prozent an MediaMarkt Saturn, die Mehrheit von 78,4 Prozent liegt bei Ceconomy. Kellerhals und die Ceconomy-Manager lieferten sich einen mehrjährigen erbitterten Machtkampf. Sollte es nun zu einer Einigung zwischen den Kellerhals-Erben und Ceconomy kommen, wäre das gut für Unternehmen und Aktienkurs.

Aktientipp: Randgold - Solide Bergwerker aus Jersey

Randgold Resources passen nicht in das gängige Bild eines Goldförderers. Der Sitz der 1995 gegründeten Gesellschaft liegt nicht etwa in Australien, Nordamerika oder Südafrika, sondern in der Steueroase Jersey im Ärmelkanal. Auch sonst hebt sich Randgold vom Rest des Minenfeldes ab. Der Anspruch lautet: Bei einem Goldpreis von 1000 Dollar muss jedes Projekt profitabel sein. Dadurch verzettelte sich das Management nicht mit überteuerten Übernahmen und Investitionen in unwirtschaftliche Projekte. Randgold blieben so verlustreiche Wertberichtigungen erspart. Abzulesen ist das auch an der Aktienkursentwicklung. Während andere größere Goldförderer im Durchschnitt noch 50 Prozent unter ihrem Stand von Anfang 2010 notieren, liegen Anleger mit Randgold immerhin ein Viertel im Plus.

Bleibt der Dollar schwach und schiebt so die alternative Leitwährung Gold jetzt wieder nach oben, dann sollten Randgold-Aktien überdurchschnittlich anziehen. Erstens stiegen die Erlöse aus den Goldverkäufen, zweitens erhöhte sich der Substanzwert durch eine höhere Bewertung der Goldreserven. Insgesamt hat Randgold Zugriff auf 14 Millionen Unzen Gold, die gegenwärtig als wirtschaftlich abbaubar eingestuft werden.

Nach neun Monaten 2017 erhöhte sich die anrechenbare Fördermenge aus zwei Goldbergwerken in Mali und je einem in der Elfenbeinküste und der Demokratischen Republik Kongo um elf Prozent auf 974 404 Unzen. Die Produktionskosten verringerten sich um neun Prozent. Unter dem Strich stand für Aktionäre ein um rund 20 Prozent höherer Gewinn von knapp 203 Millionen Dollar. Auch Randgolds Bilanzkennzahlen fallen positiv aus dem Rahmen: So erhöhte sich etwa die Nettoliquidität weiter auf rund 620 Millionen Dollar.

Aktientipp Roche und Aktienrückblick Bonduelle

Aktientipp: Roche - Übertriebene Angst vor Patentverlusten

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat ein Problem: Seine drei wichtigsten Medikamente (Mabthera, Avastin und Herceptin, alle gegen Krebs), die rund 40 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen, verlieren schrittweise in allen großen Pharmamärkten ihren Patentschutz. Unter den ohnehin schon gebeutelten Pharmaaktien liefen Roche in den vergangenen Jahren deshalb besonders schlecht. Doch nun gibt es Anzeichen, dass Anleger zu sehr die Risiken im Auge hatten und sich Roche-Aktien wieder erholen.

Die bedrohten Blockbuster von Roche sind biotechnologisch hergestellte Medikamente. Deshalb kann es für sie durchaus günstigere Nachahmermedikamente geben, doch das müssen Biosimilars sein. Im Gegensatz zu der Produktion chemisch hergestellter Generika ist die von Biosimilars aber teuer und aufwendig. Zudem ist es keineswegs ausgemachte Sache, dass bei einem so komplexen Medikament sofort Biosimilars verschrieben werden. Obwohl der Patentschutz wegfällt, werden die Umsätze der Roche-Blockbuster nicht ins Bodenlose stürzen.

Das Krebsmedikament Mabthera von ...

