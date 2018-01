Liebe Leser,

die Commerzbank-Aktie gehörte in dieser Woche zu den deutlichen Gewinnern. Gegenüber dem Schlusskurs von vergangener Woche stand am Freitagvormittag ein Plus von 5,53 % auf der Kurstafel. Damit bleibt die Aktie aus charttechnischer Sicht im sekundären Aufwärtstrend und über der relevanten Unterstützungszone bei 12 Euro. Nächstes technisches Ziel läge weiterhin bei 14,50 Euro je Aktie. In diesem Preisbereich beginnt eine horizontale Widerstandszone. Sollte diese bei Kursen ... (David Iusow-Klassen)

