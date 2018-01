Köln (ots) - "Die Sendung mit der Maus" ist als erste Sendung des WDR komplett barrierefrei. Neu ist seit Januar 2018 eine Audiodeskription-Version für Blinde und Menschen mit Sehbehinderungen, ein sogenannter Hörfilm. Ein Sprecher beschreibt die gezeigten Szenen und Bilder aus den Lach- und Sachgeschichten.



Damit gehört "Die Maus" zu den Sendungen in Deutschland mit der größten Barrierefreiheit. Neben der Audiodeskription zeigen das Erste, KiKA und der WDR die "Sendung mit der Maus" bereits in einer Version mit Untertiteln und in einer Version mit Gebärdensprachdolmetscher für Gehörlose.



"Wir machen unser Programm für alle Menschen in diesem Land, dafür stehen wir als Sender im ARD-Verbund. Dazu gehört auch, Sendungen und Inhalte barrierefrei zugänglich zu machen. Mit der ,Sendung mit der Maus' - eine unserer beliebtesten Produktionen - gehen wir diesen Weg jetzt konsequent."



Alle barrierefreie Versionen gibt es bei WDRmaus.de, in der ARD Mediathek, der Mediathek des Ersten und in der KiKA-Mediathek.



Im linearen Fernsehen lassen sich Audiodeskription und Untertitel wahlweise dazu schalten. Seit Anfang des Jahres ist die Maus auch mit Gebärdendolmetscher im linearen Fernsehen zu sehen: montagmittags um 12.30 Uhr bei KiKA.



"Die Sendung mit der Maus" barrierefrei im Fernsehen:



SONNTAG



Das Erste, 9.30 Uhr: mit Untertiteln, mit Audiodeskription KiKA, 11.30 Uhr: mit Untertiteln, mit Audiodeskription



MONTAG



KiKA, 12.30 Uhr: mit Untertiteln, mit Audiodeskription, mit Gebärdensprachdolmetscher



SAMSTAG



WDR Fernsehen, 11.30 Uhr: mit Untertiteln, mit Audiodeskription



"Die Sendung mit der Maus" barrierefrei im Netz: WDRmaus.de ARD Mediathek Mediathek das Erste KiKA-Mediathek



