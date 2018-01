Auf eine halbe Seite passt das, was sich CDU, CSU und SPD zur Gleichstellung von Frauen überlegt haben. Den Lobbygruppen ist das zu wenig. Ihnen gehen vor allem bestimmte Regelungen nicht weit genug.

Die deutschen Frauenverbände hatten große Hoffnungen in die Große Koalition gesetzt, nachdem das Thema Frauenpolitik bei den Verhandlungen zu einer möglichen Jamaika-Koalition "auf drei Zeilen geschrumpft" war, wie Claudia Große-Leege, Geschäftsführerin des Verbands deutscher Unternehmerinnen (VdU), kritisiert hatte. Nun füllt das Thema im Sondierungspapier der möglichen Großen Koalition immerhin etwas mehr als eine halbe Seite.

So wollen CDU/CSU und SPD für mehr Frauen in den Chefetagen sorgen, indem sie ein "besonderes Augenmerk" auf jene Unternehmen legen, die keine Frau in Führungspositionen haben und sich bei der freiwilligen Zielgröße für die Beteiligungsquote eine "Null" vorgenommen haben. Die Parteien wollen es künftig sanktionieren, wenn Unternehmen ihre Meldepflicht für diese Zielquote oder die Pflicht zur Begründung einer Zielgröße von "Null" nicht einhalten.

In Deutschland gibt es bisher nur eine gesetzlich vorgeschriebene Quote für Aufsichtsräte, jedoch keine für Vorstände. Wie das jüngst veröffentlichte "Managerinnen-Barometer" des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gezeigt hatte, greift die gesetzlich vorgeschriebene Frauenquote in Aufsichtsräten ...

