Union und SPD versprechen ein gerechteres, stabileres und wettbewerbsfähigeres Europa. Doch im Plan der GroKo-Parteien bleiben zentrale Fragen einer Reform der EU unbeantwortet. Eine Analyse.

Gleich am Anfang steht Europa. Einen neuen Aufbruch - darauf haben sich Union und SPD im ersten Kapitel des Papiers geeinigt, in dem sie die Ergebnisse ihrer Sondierungen zusammengetragen haben. Europa soll gerechter, krisenfester und wettbewerbsfähiger werden. Und dafür öffnet Deutschland das Portemonnaie. "Wir sind auch zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit", schreiben die Unterhändler.

Die Berliner Politik will sich also aus der europapolitischen Selbstlähmung befreien, mit monatelanger Verzögerung endlich auf die Reformvision des französischen Präsidenten Emmanuel Macron reagieren. Die vor allem im Süden Europas grassierende Jugendarbeitslosigkeit soll stärker bekämpft werden, ebenso das Lohndumping durch die Einführung eines "Rahmens für Mindestlohnregelungen". Zugleich setzen sich die Verhandlungspartner das Ziel, "missbräuchliche Zuwanderung in die Systeme der sozialen Sicherheit" zu unterbinden.

Wie all das konkret gelingen soll, ...

