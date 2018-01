Liebe Leser,

die Daimler-Aktie wies in dieser Woche, Stand Freitagnachmittag, ein Plus von 1,35 % auf. In der Spitze wurden 2,10 % erreicht. Der feste Euro machte der Aufwertung in der zweiten Wochenhälfte allerdings einen Strich durch die Rechnung. Dennoch, die Aktie hat das letzte Hoch bei 73,45 Euro je Aktie wieder überwinden können. Auch der horizontale Widerstandsbereich zwischen 72-73 Euro je Aktie ist überschritten worden. Charttechnisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit für ... (David Iusow-Klassen)

