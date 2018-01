Der Tornado-Einsatz gegen den IS in Syrien und dem Irak nähert sich dem Ende. Zur Stabilisierung der Region soll die Bundeswehr aber wohl noch länger in der Region bleiben. Wie viel Sinn das ergibt, ist umstritten.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist stolz auf die oft pannengeplagte Bundeswehr: Der Einsatz in Jordanien klappt ohne Ausfälle. An sechs Tagen pro Woche starten jeweils zwei Tornados und ein Airbus für die Luftbetankung - ohne jeden Technikausfall. Auf Truppenbesuch mit Bundestagsabgeordneten und 40 Journalisten will die geschäftsführende Ministerin am Tag nach Abschluss der Sondierungsverhandlungen von Union und SPD zeigen: Die 288 Soldaten, die im jordanischen Al-Azraq die Anti-Terrorallianz aus 60 Nationen im Kampf gegen den IS unterstützen, machen einen guten Job.

2015, nach den Anschlägen in Paris, hat der Bundestag den Einsatz von vier Tornados zur Luftaufklärung und eines Airbus zur Luftbetankung auch der Flugzeuge der Partnerländer auf Wunsch Frankreichs beschlossen. Bis letzten Sommer starteten die Flieger aus dem türkischen Incirlik, nach ...

