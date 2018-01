Die Märkte bewerten die Aussicht auf eine stabile Regierung positiv. Doch der starke Euro verhindert kräftigere Aktienkursgewinne. Wenn die Gemeinschaftswährung noch stärker wird, drohen Aktionären Verluste.

Der Dax steht im Schatten des Dow. Der kletterte auch am Freitag munter nach oben. In den nächsten Wochen müssen die US-Unternehmen halten, was ihre seit Tagen steigenden Kurse versprechen. Am Dienstag veröffentlicht UnitedHealth seinen Geschäftsbericht, am Donnerstag der gleichfalls im Dow geführte IT-Konzern IBM. Mit besonders großer Spannung werden die Ergebnisse der US-Banken erwartet, von denen in der kommenden Woche Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America und Goldman Sachs berichten werden. Ihnen gräbt die US-Steuerreform die Gewinne ab. Am Montag bleiben die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) schreibt dem Jahresauftakt "eine gewisse Indikatorfunktion für das Gesamtjahr" zu. Ihr Eindruck: "So lange die Musik spielt, möchte offensichtlich keiner die Party verlassen." In Deutschland spielte die Musik am Freitag etwas leiser als jenseits des Atlantiks. Hierzulande verhinderte ein starker Euro stärkere Kursgewinne als jene 0,3 Prozent auf 13.245 Punkte, mit denen der Dax aus dem Handel ging. Die Einigung von CDU und SPD die Sondierungsgespräche in Koalitionsverhandlungen münden zu lassen, wurde an ...

