"Verlässliches Regieren ist mit der Union aktuell nicht möglich" - die SPD-Basis in Sachsen-Anhalt stimmt gegen eine Neuauflage der Großen Koalition. Auch jeder zweite Bundesbürger glaubt nicht, dass das Bündnis klappt.

Die SPD-Basis in Sachsen-Anhalt stellt sich gegen eine Neuauflage der Großen Koalition in Berlin. Auf dem Landesparteitag in Wernigerode beschlossen die Delegierten mit einer Stimme Mehrheit einen Antrag der Jusos, der ein Bündnis mit der Union ablehnt. "Verlässliches Regieren ist mit der Union aktuell nicht möglich", heißt es in der Begründung des Papiers. ...

