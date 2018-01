Mit der Wirtschaftslage sind die Deutschen hoch zufrieden. Trotzdem sind sie politisch verunsichert. Denn ihre Sorgen sind nicht ökonomischer Natur. Die politische Klasse der Nach-Merkel-Ära wird das lernen müssen.

Das 28-seitige Papier "Ergebnisse der Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD" beginnt in seiner "Präambel" mit der Feststellung eines Widerspruchs: "Die Wirtschaft boomt, noch nie waren so viele Menschen in Arbeit und Beschäftigung". Nach der durchaus fragwürdig-selbstgerechten Behauptung, dies sei "auch Ergebnis der Regierungszusammenarbeit von CDU, CSU und SPD", kommt dann das Eingeständnis: "Das Wahlergebnis zeigt aber auch, dass viele Menschen unzufrieden waren."

Umfragen offenbaren eine - scheinbar - schizophrene Gesellschaft. Mit der ökonomischen Lage, auch ihrer persönlichen materiellen und beruflichen Lage sind die meisten Deutschen zufrieden und zumindest für die absehbare Zukunft zuversichtlich, wie die Chefin des Allensbach-Instituts, Renate Köcher, kürzlich in der WirtschaftsWoche berichtete. Aber verunsichert sind sie über die Aussichten des Landes und der Gesellschaft jenseits der Ökonomie.

Das alte Erfolgsrezept regierender Parteien - man sorgt für Wirtschaftswachstum und wird daher wieder gewählt - ist offensichtlich nicht mehr uneingeschränkt gültig. Bill Clintons Leitspruch muss also abgewandelt werden: "It's - not only - the economy, stupid!" Die Deutschen und vermutlich auch weitere westliche Gesellschaften ahnen nach sieben Jahrzehnten Wohlstandssteigerung, dass Politik noch andere, grundlegendere Zwecke als die Schaffung guter ökonomischer Rahmenbedingungen hat.

Die Erfahrung abnehmender politischer Überzeugungskraft ökonomischen Erfolgs muss auch Angela Merkel machen. Ein Zwiespalt, ein große Einerseits-Andererseits, bestimmt die Haltung der Deutschen zu ihrer Bundeskanzlerin. In einer für das Handelsblatt durchgeführten Umfrage von Infratest-dimap erkennen sie Merkel als "geteilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...