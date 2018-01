Die SPD hat "gute Arbeit" versprochen, die Union eine Entlastung der Arbeitgeber. Damit eine Große Koalition eine Chance hat, mussten aber beide zurückstecken. Was die GroKo-Vereinbarung für das Arbeitsleben bedeutet.

Was lange währt, wird endlich gut - zumindest aus Sicht der Arbeitnehmer. Das gesetzliche Rückkehrrecht vom Teilzeit- auf den Vollzeitjob soll nun doch kommen. Das Vorhaben hatten Union und SPD schon in ihrem Koalitionsvertrag von 2013 vereinbart, es war aber auf den letzten Metern der abgelaufenen Wahlperiode noch am Widerstand der CDU/CSU gescheitert. Während die damalige Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) das Gesetz schon in Betrieben mit mindestens 15 Beschäftigten greifen lassen wollte, fürchtete die Union eine Überforderung kleiner Firmen und schlug eine Schwelle von 200 Mitarbeitern vor.

Herausgekommen ist nun ein Kompromiss. Das Rückkehrrecht soll nur in Unternehmen mit mehr als 45 Mitarbeitern gelten. In Betrieben mit bis zu 200 Beschäftigten wird zudem eine "Zumutbarkeitsgrenze" eingezogen. Nur eine bestimmte Quote der Beschäftigten kann dann ihren Anspruch zur gleichen Zeit geltend machen. Auch darf der Arbeitgeber Nein sagen, wenn die befristete Teilzeit kürzer als ein Jahr oder länger als fünf Jahre gelten soll.

Ohne die Trophäe Rückkehrrecht hätte sich die SPD wohl kaum auf eine Koalition eingelassen. Schließlich ist Parteichef Martin Schulz mit dem Versprechen angetreten, "gute Arbeit" zu schaffen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Vor allem junge Mütter stecken aus Sicht der SPD zu oft in der "Teilzeitfalle" fest. Sie würden, wenn die Kinder größer sind, gerne mehr arbeiten, bekommen aber keine Chance. Das soll sich mit dem Gesetz künftig ändern.

Andere Herzensanliegen der SPD sucht man dagegen vergeblich im Ergebnisprotokoll der Sondierungsgespräche, etwa das Arbeitslosengeld Q. Dafür soll aber die Höhe des Schonvermögens, das ein Hartz-IV-Bezieher behalten darf, überprüft werden. Auch ein Recht auf Weiterbildung konnten die Sozialdemokraten bei der Union nicht durchsetzen, nur ein Recht auf Weiterbildungsberatung. Dies verkauft die Partei jetzt als Einstieg in die von ihr geforderte "Arbeitsversicherung". Immerhin ist es der SPD gelungen, das Thema Arbeit auf Abruf zu setzen. Beschäftigte, die quasi immer Gewehr bei Fuß stehen müssen und nicht wissen, wie viel sie bis zum Monatsende arbeiten und verdienen, sollen mehr Planungssicherheit bekommen. Offen ist, wie das gehen soll.

