Peking (ots/PRNewswire) - Die CES 2018 zog am 12. Januar in Las Vegas die Vorhänge zu. Auf dieser CES mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz wurden die neuesten Produkte und Technologien der Unterhaltungselektronik präsentiert. Segway-Ninebot, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet intelligenter Transport -und Servicerobotik für Kurzstrecken, war dabei und feierte mit seinen neuen Produkten riesige Erfolge auf der Bühne der CES 2018.



Auf dieser CES wurde zum ersten Mal die Verbraucherversion des Segway-Ninebot-Roboters Loomo vorgestellt. Als weltweit erster persönlicher Begleit-Roboter, der sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet ist, verfügt die Verbraucherversion des Loomo über viele Funktionen und Eigenschaften wie selbstausgleichendes Gehen, eine unabhängig entwickelte Emotions-Engine sowie eine Folge- und Kamerafunktion. Der Verteilungsroboter Loomo Go fand ebenfalls große Beachtung in der Öffentlichkeit.



Zur gleichen Zeit stellte Segway-Ninebot auch mehrere intelligente Reiseprodukte zur Schau, darunter Segway i2, Segway x2, Segway miniPLUS, Ninebot miniPRO, Ninebot One S1 usw.



Darüber hinaus brachte 90Fun mithilfe der Kerntechnologie von Segway zum ersten Mal den "90FUN Puppy1" auf den Markt, den ersten intelligenten Koffer auf der Welt mit Eigenbalance-Fähigkeit, der seinem Besitzer automatisch folgen kann. Der Koffer hat einen von Segway angepassten, eingebauten "Follow"-Chip und ist mit präziser Ultrabreitband-Funkpositionierung und einer Eigenbalance-Technologie ausgestattet, damit er seinem Besitzer intelligent in alle möglichen Richtungen folgen kann.



Die CES ist mittlerweile zu einem Schaufenster der großen Technologieunternehmen geworden, um ihre Produkte und Technologien zu präsentieren. Segway-Ninebot stand auf der CES in diesem Jahr aufgrund ihres neuen Markenimages im Mittelpunkt und brachte die Welt dazu, die Produktion und Marken Chinas mit neuen Begriffen wie High-End, exzellent und innovativ neu zu definieren.



