Liebe Leser,

die Südzucker-Aktie gab sich in dieser Woche dank den Ergebnissen per drittes Geschäftsquartal äußerst volatil. Am Freitagnachmittag steht dennoch ein Minus von 7,50 % im Vergleich zur Vorwoche zu Buche. Damit bleibt der Ausbruch aus dem aufwärts gerichteten Trendkanal, der sich im Oktober ereignete, weiterhin intakt. Erst Kurse über 19 Euro je Aktie könnten wieder auf neues, längerfristiges Upside-Potential hindeuten. Der 200-Wochen-Durchschnitt dient derzeit als wichtige ... (David Iusow-Klassen)

